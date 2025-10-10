Napoli – Sorpresi con la droga, aggrediscono gli agenti: fermati tre soggetti

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 56enne ed un 52enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia, anche specifici, ed una 36enne, anch’ella napoletana, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, tutti in concorso tra loro.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Dante, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in vico Paradiso alla Salute, dove hanno sorpreso i prevenuti che, avvedutisi della presenza degli operatori, hanno tentato di disfarsi di alcuni involucri di sostanza stupefacente ma i poliziotti, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, li hanno bloccati, recuperando la sostanza.

Inoltre, all’interno dell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto 38 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 50 grammi, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 2 monitor che riproducevano le immagini registrate da 2 microcamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna, al fine di eludere i controlli.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.