Napoli – Sorpresi all’interno di un locale sottoposto a sequestro. Denunciati

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Tertulliano dove, in un locale già sottoposto a sequestro per attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso e bloccato 2 persone.

Un 29enne sottoposto all’obbligo di presentazione alla PG ed un 20enne, entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati per violazione dei sigilli.