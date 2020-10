Napoli – Sorpresi a spacciare, fermati due uomini

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in viale Il Barbiere di Siviglia due persone che, dopo aver consegnato qualcosa ad un giovane in cambio di denaro, alla loro vista si sono disfatte di una busta.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due uomini trovandoli in possesso di 540 euro mentre nella busta vi erano 24 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 16 grammi.

A. F. e V. L., napoletani di 22 e 35 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; mentre l’acquirente, anch’egli fermato e trovato in possesso di circa 1 grammo di marijuana, è stato sanzionato.