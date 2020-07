Napoli – Sorpresi a spacciare droga, in manette tre giovani

Sabato sera gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Anna Maria Ortese, presso il complesso di edifici del lotto SC, tre persone che consegnavano qualcosa ad un giovane in cambio di denaro.

I poliziotti hanno bloccato due degli spacciatori mentre il terzo ha tentato la fuga in direzione di via Ghisleri per poi essere bloccato dopo una colluttazione; l’uomo è stato trovato in possesso della somma di 85 euro, di 14 involucri contenenti 3 grammi circa di cocaina ed uno con 1 grammo circa di marijuana.

G. M., 26enne con precedenti di polizia, E.D.C. e .M.R., di 19 e 20 anni, tutti napoletani, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; inoltre, il 26enne è stato arrestato anche per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.