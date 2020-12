Napoli – Sorpresi a spacciare droga, fermati due nigeriani

Ieri pomeriggio, per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel Quartiere Vasto, i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un servizio di osservazione in via Bologna all’angolo con via Palermo.

Qui hanno potuto documentare una cessione di droga da parte di due uomini ad un terzo che ha consegnato loro del denaro.

I poliziotti sono intervenuti, trovando i due spacciatori in possesso di 10 bustine con 10 grammi circa di marijuana e di 290 euro, mentre l’acquirente aveva una bustina con circa un grammo della stessa sostanza.

S. M., 24enne nigeriano con precedenti di polizia, e F. A., 20enne nigeriano irregolare sul territorio nazionale, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente.