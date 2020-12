Napoli – Sorpresi a spacciare, arrestati due 24enni

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in viale Il Barbiere di Siviglia due giovani che consegnavano qualcosa ad un uomo in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando i due spacciatori in possesso di 70 euro, mentre l’acquirente aveva una stecca di 1,5 grammi circa di hashish.

G. E. e M. N., 24enni napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio di sostanza stupefacente e l’acquirente è stato sanzionato.