Napoli – Sorpresi a rubare una catenina, tentano una folle fuga: arrestato 19enne e denunciati due minori

Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne napoletano e ha denunciato due minori per furto con strappo, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Galileo Ferraris hanno sorpreso 3 soggetti a bordo di un’auto mentre strappavano una catenina dal collo di una donna che stava attraversando le strisce pedonali. Quando i 3 soggetti, il 19enne alla guida dell’autovettura e i due minori, si sono accorti della presenza dei poliziotti hanno iniziato la loro folle fuga ad alta velocità.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale dove, una volta imboccata l’uscita della tangenziale Capodimonte, tutti e tre gli occupanti hanno abbandonato l’autovettura continuando la fuga a piedi finchè non sono stati raggiunti dagli operatori e, con non poche difficoltà, bloccati dopo una colluttazione.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto e i due minori deferiti in stato di libertà e riaffidati ai genitori.