Napoli – Sorpresa con un coltello, denunciata 24enne

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Santa Maria Ognibene hanno notato una ragazza che aveva in mano un coltello.

I poliziotti l’hanno raggiunta e bloccata sequestrando un coltello della lunghezza di 18 cm.

La donna, una 24enne dominicana, è stata denunciata per porto di armi od oggetti atti ad offendere.