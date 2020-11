Napoli – Sorpresa a spacciare, fermata 45enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Arcangelo Ghisleri, presso i porticati di un edificio del Lotto TA, una donna che consegnava qualcosa ad alcune persone in cambio di denaro.

I poliziotti l’hanno raggiunta e bloccata trovandola in possesso di 370 euro, di 21 involucri con 20 grammi circa di eroina e di altri 18 involucri contenenti 10 grammi di cocaina.

G. D. T., napoletana di 45 anni con precedenti di polizia, è stata arrestata per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.