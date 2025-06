Napoli – Sorpresa a cedere droga, arrestata 47enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 47enne napoletana con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Dante, a seguito di una segnalazione YouPol inerente ad un’attività di spaccio in vicoletto I Avvocata, hanno predisposto un servizio di osservazione durante il quale hanno notato una donna, nei pressi di una finestra di uno stabile, che stava cedendo qualcosa ad un giovane in cambio di una banconota.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagata ed hanno rinvenuto, nei pressi della predetta finestra, 40 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 85 grammi e due bilancini di precisione.

Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.