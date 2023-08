Napoli – Soccorso dai poliziotti dà in escandescenza, arrestato un 32enne

Nella scorsa serata gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Museo Filangieri hanno notato un uomo in difficoltà disteso sul manto stradale.

I poliziotti, chiedendo anche l’ausilio di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, si sono subito avvicinati al prevenuto per aiutarlo. Tuttavia, in quei frangenti, lo stesso ha iniziato a dare in escandescenza colpendo gli operatori che, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

Il soggetto, una volta condotto negli uffici di polizia, ha proseguito nella sua condotta aggressiva.

Pertanto, il 32enne napoletano è stato tratto in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché per danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione.