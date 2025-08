Napoli – Sigarette di contrabbando, droga, furto di cellulari e aggressione agli agenti: quattro arresti in città

Chiaiano: sorpreso con circa 19 kg di T.L.E. Arrestato dalla Polizia di Stato un 59enne.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 59enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

In particolare, gli agenti del Commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via G. A. Campano, hanno effettuato un controllo dell’uomo e all’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti 2 scatoloni contenenti 960 pacchetti di tabacchi esteri di contrabbando.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Piazza Carlo III: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un minore.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 14enne di origine domenicana, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Santa Maria la Fede, hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo.

Insospettiti dell’atteggiamento del soggetto, i poliziotti lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una collutazione, bloccato rinvenendo, all’interno di un calzino, 3 confezioni di metanfetamina, chiamata anche cocaina rosa, del peso di oltre 3 grammi, un involucro di marijuana e 17 euro.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Villa Comunale: ruba 2 cellulari. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne tunisino, irregolare sul Territorio Nazionale, con precedenti di polizia, per furto aggravato e, altresì, denunciato per ricettazione.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Acton, hanno notato un uomo rincorrere un soggetto che si stava allontanando con qualcosa tra le mani.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare il prevenuto all’interno della galleria Acton trovandolo in possesso di uno zaino contenente 4 cellulari.

Gli operatori hanno accertato che il prevenuto aveva rubato due dei quattro cellulari approfittando della distrazione di una coppia di giovani che li avevano appoggiati su una panchina della Villa Comunale.

Per tal motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre due cellulari sono stati restituiti ai leggittimi proprietari.

Piazza Garibaldi: aggredisce gli agenti. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne tunisino, con precedenti di polizia, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Marvasi per la segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno rintracciato il soggetto segnalato che, alla loro vista, si è dato alla fuga rifugiandosi nel deposito di esercizio commerciale dove lo stesso ha iniziato ad incediare del materiale presente nel magazzino.

Gli operatori, anche grazie all’ausilio di pattuglie dei Nibbio e di personale della Polizia Locale, sono riusciti, non senza difficoltà e dopo una collutazione, a raggiungere e bloccare il prevenuto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.