Napoli – Sicurezza pubblica e rischio incendi boschivi in vista del Ferragosto: riunioni in Prefettura

Nella mattinata odierna si è svolta, presso il Palazzo di Governo, una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto, Marco Valentini, con la partecipazione dei vertici delle Forze di Polizia, del Vice Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comandante della Polizia locale di Napoli, dei rappresentanti delle specialità della Polizia di Stato, della Direzione Marittima della Campania e del Porto e del Comando del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza.

E’ stata esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica presso l’area metropolitana di Napoli, in vista del Ferragosto, disponendo l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo, per assicurare la circolazione ordinata e in sicurezza di mezzi e persone nonché il rispetto delle misure anti assembramento per la prevenzione anti Covid-19, tenuto conto che con il Ferragosto si registra un fisiologico aumento degli spostamenti verso le località turistiche.

Sono stati altresì presi in esame gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica connessi al prossimo avvio della stagione sportiva 2021-2022 che vedrà la riapertura degli stadi e degli altri impianti sportivi alla presenza del pubblico.

Particolare attenzione è stata rivolta alla movida cittadina, replicando i dispositivi già attuati, anche con finalità anti assembramento, sul Lungomare di Napoli, caratterizzato dalla presenza di locali e esercizi pubblici molto frequentati, specie in orario notturno.

Alla presenza anche del rappresentante della Direzione Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania e del Dirigente della Protezione Civile del Comune di Napoli è stato fatto il punto sulla tematica concernente il rischio di incendi boschivi connesso all’eccezionale situazione meteoclimatica in atto e sull’implementazione dei servizi ordinari e straordinari antincendio, dislocati in particolare presso le aree più a rischio. Resta alta l’attenzione di tutti gli attori interessati in stretto coordinamento tra loro, assicurando il continuo flusso informativo per l’attuazione di interventi tempestivi ed efficaci.

Al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha fatto seguito una riunione di coordinamento interforze

Nella mattinata del 15 agosto, il Prefetto di Napoli farà visita alle centrali operative delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.