Napoli – Si rifiuta di mettere la mascherina e aggredisce i poliziotti, arrestato 32enne serbo

Ieri sera gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Circumvallazione Esterna un uomo che stava passeggiando senza la mascherina di protezione individuale.

I poliziotti l’hanno avvicinato invitandolo ad indossare la mascherina, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa, ma lo stesso si è rifiutato e, alla richiesta di fornire un documento identificativo, ha iniziato ad insultarli e ad inveire contro di loro sferrando calci e pugni fino a quando, con difficoltà, è stato bloccato.

T. J., 32enne serbo con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonché sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.