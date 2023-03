Napoli – Si introduce in un centro di accoglienza e aggredisce un ospite, arrestato 32enne

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Carlo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Santa Maria dei Monti presso un centro di accoglienza stranieri per una segnalazione di un’aggressione ad uno degli ospiti.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un operatore del centro il quale indicando un uomo ha raccontato che lo stesso, dopo essersi introdotto durante la notte nella struttura, aveva aggredito un ospite ferendolo con un’arma da taglio; pertanto, gli agenti lo hanno controllato invitandolo a lasciare la struttura, ma l’uomo ha dato in escandescenze aggredendoli e danneggiando alcune suppellettili fino a quando, dopo una colluttazione, è stato bloccato.

A.A., 32enne nigeriano, è stato arrestato per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.