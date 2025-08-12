Napoli – Servizio di contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza, il bilancio

La Polizia di Stato di Napoli sta eseguendo intensi servizi finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvalendosi dell’utilizzo di un laboratorio mobile con personale sanitario della Polizia di Stato. Nella serata di domenica 10 agosto, nel Comune di Giugliano in Campania, lungo il Litorale Domizio, è stato realizzato un intenso dispositivo, composto da pattuglie della Polizia Stradale della Sezione di Napoli, che hanno consentito di conseguire rilevanti risultati. In particolare, nel corso delle attività sono stati controllati 34 veicoli e identificate 60 persone, di cui 3 conducenti sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per violazione dell’art. 187 c. 1, in quanto risultati positivi a sostanze stupefacenti, mentre 2 conducenti sono stati sanzionati amministrativamente per violazione dell’art. 186 c. 2 lett a), in quanto alla guida in stato di ebbrezza. Inoltre, sono state ritirate 5 patenti di guida. Nel corso delle attività, sono state contestate un totale di 8 sanzioni amministrative per violazione alle norme del Codice della Strada e decurtati un totale di 30 punti dalla patente. Lo scopo è quello di sollecitare l’adozione di condotte di guida responsabile, attraverso il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, in vista dell’obiettivo finale che è rappresentato dalla tutela della vita umana, troppo spesso compromessa da comportamenti irresponsabili.

Napoli, 12 agosto 2025