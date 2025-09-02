Napoli – Servizi di controllo interforze a mare: il bilancio

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noti i dati relativi ai servizi di controllo a mare nel golfo di Napoli da parte della Capitaneria di Porto, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Metropolitana, disposti . in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

All’esito delle attività, nel periodo di tempo compreso tra il 25 e il 31 agosto risultano essere stati controllati 645 tra natanti e imbarcazioni, di cui 155 sanzionati. Sono state inoltre controllate 625 persone e applicate 97 sanzioni per violazioni al Codice della Navigazione, 2 per inidoneità alla guida e 2 all’esito del controllo etilometrico.

L’intensa attività messa in campo, avviata all’inizio della stagione estiva proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, con un notevole impiego di personale e di risorse da parte di tutti i corpi coinvolti per garantire la sicurezza e combattere ogni forma di illegalità.