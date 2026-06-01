Napoli – Sequestro di molluschi, droga e scippo: sanzioni e quattro arresti in città

Infine, il conducente è stato sanzionato per l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida, con conseguente decurtazione di 5 punti dalla patente e ritiro immediato del documento ai fini della sospensione, prevista da 15 giorni fino a 3 mesi.

All’esito delle verifiche e della specifica attività contravvenzionale, una parte della merce sequestrata è stata campionata per le analisi di rito, mentre per la restante parte è stata disposta la distruzione.

In considerazione della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e delle misure urgenti per il contenimento del rischio di contagio da epatite A, è stato richiesto l’intervento del personale specializzato dell’ASL Napoli 1 Centro.

Nel corso del controllo, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno accertato la presenza, all’interno del vano posteriore del veicolo, di circa 70 kg di vongole veraci e cozze destinate alla vendita, risultate prive della prescritta documentazione di tracciabilità.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, durante un servizio di vigilanza sulla Tangenziale di Napoli, ha intercettato un furgone, il cui conducente stava circolando facendo uso del telefono cellulare alla guida.

Bagnoli: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 soggetti.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne e un 21enne, di cui il primo con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Coroglio, hanno notato il 39enne che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto; quest’ultimo si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 34 involucri di metanfetamina del peso complessivo di 16 grammi circa, 17 involucri di ketamina del peso complessivo di 7 grammi circa e di 30 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Ancora, nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Coroglio, hanno notato il 21enne con fare circospetto e pertanto hanno proceduto al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto il predetto è stato trovato in possesso di 16 bustine di ketamina del peso complessivo di circa 19 grammi, 16 bustine di anfetamina del peso complessivo di circa 18 grammi e di 265 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi utili in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto una bustina di ketamina del peso di un grammo circa, una bustina di anfetamina del peso di un grammo circa ed una bustina di hashish del peso di circa 2 grammi.

Per tale motivo, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.

Porta Nolana: scippatore arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne con precedenti di polizia, per furto con strappo.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Porta Nolana, hanno notato un uomo ed una donna che, chiedendo aiuto, stavano inseguendo un soggetto che aveva tra le mani un borsello.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato il fuggitivo accertando che lo stesso, poco prima, si era dato alla fuga dopo aver strappato il borsello dalle mani della donna.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre il maltolto è stato restituito alla legittima proprietaria.