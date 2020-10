Napoli – Sequestrato circa mezzo chilo di sostanza stupefacente

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Galileo Galilei alcune persone che, con fare circospetto, si aggiravano sotto i porticati di un edificio e che, alla loro vista, si sono allontanate velocemente.

I poliziotti, dopo essere entrati nella struttura, hanno sentito un forte odore di marijuana ed hanno controllato il seminterrato dove hanno rinvenuto, occultate nell’intercapedine di un muro, 31 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 480 grammi.