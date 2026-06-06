Napoli – Sequestrati dalla Polizia più di ottanta mila euro in banconote false

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Madonelle, hanno notato nei pressi di uno stabile due soggetti che, con fare circospetto, alla loro vista, si sono allontanati frettolosamente a bordo di uno scooter.

I poliziotti, insospettiti, hanno effettuato un controllo dello stabile e, all’ingresso, hanno rinvenuto uno zaino contenente 83.500 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, risultate poi essere false.