Napoli – Sequestrati circa 4 kg di droga e 87.350 euro. Donna arrestata e denunciato l’ex compagno

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, sono intervenuti presso l’abitazione di una donna in via II° Traversa Fumaroli dove hanno rinvenuto 58 buste di cellophane contenenti circa 3,7 kg di marijuana, due stecche di circa 34 grammi di hashish, 6 bilancini di precisione, una bilancia digitale da cucina, diverso materiale per il confezionamento della droga e 11.470 euro; inoltre, nell’appartamento dell’ex compagno della donna, posto al secondo piano dello stesso stabile, sono stati rinvenuti altri 75.880 euro.

G.C., 25enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre F.D., napoletano di 31 anni, è stato denunciato per il medesimo reato.