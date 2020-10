Napoli – Sequestrati circa 300 grammi di eroina in Via della Bussola

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, durante un’ispezione in uno stabile in via della Bussola hanno rinvenuto una borsa con 5 involucri contenenti eroina per un peso complessivo di circa 280 grammi.