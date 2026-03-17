Napoli – Sequestrati 80.000 litri di gasolio di contrabbando: 4 denunce

Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato, ad Acerra (NA), oltre 80.000 litri di gasolio per autotrazione cd. “Designer Fuel” commercializzati illecitamente in evasione di imposta, un’autocisterna con targa italiana, un autoarticolato con targa polacca, 2 elettropompe, un impianto per il rifornimento per autocisterne realizzato clandestinamente e 132 contenitori in plastica da 1.000 litri cadauno.

In particolare, i finanzieri del Gruppo Nola, nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio nella circoscrizione di competenza, hanno notato i movimenti sospetti di un autoarticolato con targa polacca, che si introduceva in un capannone nella zona industriale di Acerra.

Nel corso del conseguente intervento, sono stati scoperti tre soggetti intenti a rifornire un’autocisterna, per mezzo di una elettropompa, con del gasolio di contrabbando contenuto in appositi contenitori di plastica (c.d. cubotti).

Inoltre, l’autoarticolato precedentemente monitorato, condotto da un cittadino polacco, trasportava gasolio di contrabbando contenuto, anche in questo caso, in cubotti da 1000 litri, scortato da un documento di trasporto falso.

Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti anche dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto di una quantità di benzina, regolarmente acquistata, che venivano utilizzati dall’organizzazione per scortare fittiziamente il prodotto di contrabbando ed esibire all’atto di eventuali controlli.

All’esito delle attività della Guardia di finanza di Nola, i quattro soggetti coinvolti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola per “sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici”, previsto dall’art. 40 del D. Lgs. n. 504/95 (T.U.A.).

È fatta salva la presunzione di innocenza delle persone sottoposte ad indagini preliminari nonché la possibilità per le medesime di far valere, in ogni fase del procedimento, la propria estraneità ai reati per cui si procede.