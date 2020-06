Napoli – Sequestrati 50 kg di sigarette di contrabbando, arrestato 60enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in vico Crispano un uomo che usciva da un edificio e che, alla loro vista, si è allontanato velocemente.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 1050 euro, di tre cellulari e di un mazzo di chiavi di un deposito situato nello stesso stabile dove sono stati rinvenuti circa 50 kg di stecche di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio dei Monopoli di Stato, diversi assegni e altri cellulari.

Salvatore Esposito, 60enne napoletano, è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri ed evasione poiché già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per analogo reato.