Napoli- Sequestrati 4 quintali di TLE

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di un intervento effettuato nel quartiere

San Lorenzo, ha sequestrato 4 quintali di Tabacchi lavorati esteri detenuti in un “basso” del Borgo Sant’Antonio

Abate e custoditi da una pensionata di 83 anni.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli che, durante la

costante attività di controllo economico del territorio, hanno notato movimenti sospetti e la presenza di alcuni

cartoni confezionati, nelle adiacenze di un’abitazione ubicata al livello stradale.

L’accesso presso il domicilio sospetto e la susseguente perquisizione hanno permesso ai militari di rinvenire il

consistente quantitativo di sigarette stipato in ogni stanza dell’abitazione: nella cucina, negli armadi, nella

camera da letto e nel bagno, tanto da rendere poco agevole il passaggio negli ambienti domestici.

L’abitazione dell’anziana signora, custode delle “bionde”, è risultata essere un mero deposito per la vendita al

dettaglio, i cui introiti avrebbero fruttato alla criminalità più di 50.000 euro.

La proprietaria del locale, attesa l’età e le precarie condizioni di salute, è stata denunciata a piede libero, mentre

il tabacco lavorato estero, costituito da varie marche tra le più commercializzate, è stato sottoposto a sequestro.

Le attività in parola scaturiscono dall’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio volti a

contrastare il fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, particolarmente diffuso nell’area napoletana.

immagine di repertorio