Napoli – Sequestrati 10 kg di tabacchi lavorati esteri

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in vicoletto 1° della Pergola alcune persone intente a confabulare tra loro all’entrata di un terraneo e che, alla loro vista, si sono dileguate tra i vicoli adiacenti.

I poliziotti sono entrati nel locale in cui hanno rinvenuto 52 stecche di tabacchi lavorati esteri per un peso complessivo di 10,5 kg che sono state sequestrate insieme all’immobile