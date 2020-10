Napoli – Sequestrate scarpe contraffatte in un garage

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato all’esterno di un garage in vico Gabella della Farina un gruppo di persone che stavano confabulando e che, alla loro vista, si sono date alla fuga.

I poliziotti hanno effettuato un controllo all’interno del box in cui hanno rinvenuto 195 paia di scarpe recanti marchi contraffatti, numerose etichette di note “griffe” e pellame per il confezionamento delle borse; inoltre, il locale è stato sottoposto a sequestro.