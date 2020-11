Napoli – Sequestrata marijuana nascosta sottoterra

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, con il supporto dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e di una squadra dei Vigili del Fuoco, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno effettuato un controllo in un’area pubblica di via Marco Aurelio dove hanno rinvenuto, occultati sotto terra, tre bidoni di plastica contenenti 2,5 kg di marijuana, tre bilancini e diverso materiale per il confezionamento della droga.