Napoli – Secondigliano: sorpreso con oltre 3 tonnellate di TLE. Arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano in Strada Comunale Cupa dell’Arco hanno controllato un uomo a bordo di un furgone in cui hanno rinvenuto 10 scatole ognuna contenente 50 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un peso complessivo di circa 100 kg.

Inoltre, i poliziotti l’hanno trovato in possesso di un telecomando e di un mazzo di chiavi che aprivano, rispettivamente, il cancello elettronico di uno stabile e la porta di un locale adibito a deposito in uso all’uomo in via Aspromonte, in cui hanno trovato altre 295 scatole contenenti 14.738 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un peso di circa 3 tonnellate.

G.F., 34enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Immagine di repertorio