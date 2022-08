Napoli – Secondigliano: sequestrate munizioni

Mercoledì gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato uno stabile in via dello Scirocco dove hanno rinvenuto e sequestrato, in una custodia per occhiali nascosta all’interno di una cassetta dell’energia elettrica, 23 cartucce di diverso calibro.