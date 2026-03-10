Napoli – Scossa di terremoto al largo del Golfo, riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi in Prefettura

Si è svolta questa mattina una riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in relazione alla scossa di terremoto di magnitudo 5.9, registrata la notte scorsa alle ore 00.03 al largo del Golfo di Napoli. Alla riunione hanno partecipato la Direttrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Lucia Pappalardo, il Direttore regionale per la protezione civile, Italo Giulivo, i Sindaci del Comuni costieri e delle isole, i referenti di Città Metropolitana, delle Forze di polizia, della Guardia Costiera, delle AA.SS.LL., di R.F.I., della C.R.I. e dell’Ufficio Scolastico Regionale. L’I.N.G.V. ha specificato che la scossa di terremoto è avvenuta ad una profondità di 414 km, per cause del tutto autonome e non ricollegabili ai fenomeni vulcanici e bradisismici dell’area flegrea e che, considerata la notevole profondità dell’evento sismico, il fenomeno non ha generato effetti in grado di arrecare danni alla popolazione o alle aree costiere. I Sindaci ed i Commissari straordinari dei Comuni costieri e delle isole hanno confermato l’assenza di qualsiasi danno a persone o cose. Sono in corso di aggiornamento i Piani di Protezione Civile comunali, anche con specifico riguardo al rischio maremoto e alle procedure di allontanamento in caso di emergenza. La Capitaneria di Porto, infine, sta proseguendo le attività di monitoraggio lungo tutto il litorale per accertare che la scossa non abbia provocato criticità lungo i tratti di costa e sui costoni.

La situazione resta attentamente seguita dalla Prefettura.