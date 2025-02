Napoli – Scoperto in possesso di droga, fermato 29enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale un 29enne gambiano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Milano, hanno notato un uomo che, dopo aver ricevuto una banconota, ha consegnato un involucro ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 11 pasticche di metanfetamina, 3 stecche di hashish del peso di 8 grammi e di 20 euro; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.