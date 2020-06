Napoli – Scoperto deposito di merce contraffatta

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Genova una persona davanti ad un terraneo che, alla loro vista, si è affrettata a chiuderne la porta per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, con il supporto dei Vigili del Fuoco, sono entrati nel locale dove hanno rinvenuto 20 mascherine e 177 capi di abbigliamento con marchi di note “griffe” contraffatte.

Gli agenti, poco dopo, hanno rintracciato l’affittuario del terraneo, M.A., napoletano di 48 anni con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, mentre il locale e la merce sono stati sottoposti a sequestro.