Napoli – Scoperto con droga e 20mila euro in contanti: fermato un uomo

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 32enne napoletano con precedenti di polizia, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per lo stesso reato.

In particolare, gli agenti del Commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione dell’uomo rinvenendo nelle tasche dei pantaloni e negli slip 17 cilindretti di eroina mentre, in un incavo ricavato ad hoc tra il top del piano cucina ed il mobile sottostante, ne sono stati trovati altri 335 per un totale complessivo di circa 350 grammi; ancora sono stati rinvenute diverse mazzette di denaro per un totale complessivo di circa 20mila euro, probabile provento di illecite attività, e 2 telefoni cellulari