Napoli – Scoperta con la droga, arrestata 51enne

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti una 51enne napoletana con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Arnaldo Lucci hanno notato un soggetto che, sventolando delle banconote tra le mani, stava raggiungendo una donna alla quale ha consegnato il denaro in cambio di un involucro.

Gli operatori sono intervenuti bloccando la signora che è stata trovata in possesso di 3 dosi di cocaina e 90 euro; ritenendo inoltre che la stessa potesse celare ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente presso la sua abitazione, gli agenti hanno esteso l’attività di perquisizione trovando, difatti, altri 2 involucri di cocaina e 220 euro suddivisi in banconote di vario taglio.