Napoli – Scooter rubato, due denunciati per ricettazione

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni –Barra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Metamorfosi presso il Parco Galeazzo poiché era stata segnalata la presenza di uno scooter rubato all’interno di uno dei box del condominio.

I poliziotti, giunti sul posto, con il supporto degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, non senza difficoltà, sono riusciti ad entrare nel locale in cui hanno sorpreso due uomini ed hanno rinvenuto uno scooter, rubato nella stessa giornata in via Celentano, che è stato restituito al proprietario.

G.V. e P.O., napoletani di 34 e 48 anni, sono stati denunciati per ricettazione.