Napoli – Scontri tra ultras napoletani e romanisti, arrestato tifoso azzurro

Nella serata odierna la Digos di Napoli ha proceduto all’arresto in flagranza differita di un tifoso partenopeo con precedenti di polizia aderente al gruppo brigata Carolina sedente della curva A dello stadio Diego Armando Maradona. Il tifoso, tratto in arresto per possesso di oggetti atti ad offendere nei luoghi interessati dal transito di coloro che assistono a manifestazioni sportive (art 6 ter della legge 401/89) e denunciato per rissa aggravata, è stato riconosciuto attraverso la visione ed analisi delle immagini contenute nei video relativi agli scontri tra tifosi napoletani e romanisti avvenuti nella giornata di ieri presso l’area di servizio Badia al Pino in provincia di Arezzo.