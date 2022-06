Napoli – Scippa una turista, arrestato da un poliziotto libero dal servizio

Ieri pomeriggio un poliziotto della Squadra Mobile, libero dal servizio, nel transitare in via De Gasperi all’angolo di via Marchese Campodisola ha notato un uomo che, con violenza, ha strappato il cellulare dalle mani di una donna facendola cadere a terra, per poi darsi alla fuga.

Il poliziotto, a bordo del suo scooter ,ha inseguito l’uomo e, grazie al supporto di una volante del Commissariato Vicaria, lo ha raggiunto e bloccato.

D.A., 28enne marocchino irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina.