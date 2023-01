Napoli – Scampia: fuggono all’alt. Denunciati

Ieri sera gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Bakù, hanno notato uno scooter con a bordo due persone prive del casco protettivo il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Monte San Gabriele e dopo aver impattato contro la volante, sono stati bloccati.

Due 19enni napoletani sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato ed è stata contestata loro una violazione del Codice della Strada per mancanza del casco protettivo; infine, con il supporto di personale della Polizia Locale, al conducente sono state contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida con patente di categoria diversa e mancata esibizione dei documenti di circolazione.