Napoli- Sassuolo:1-0. Gli azzurri ritrovano i 3 punti grazie ad una rete di Lobotka

Il Napoli batte il Sassuolo per 1-0, grazie ad una rere di Lobotka al 7′ del primo tempo. Partita iniziata bene dagli azzurri, che trovano subito il gol. In vantaggio, gli uomini di Stellini si limitano a controllare la fara, subendo però qualche ripartenza di troppo per errori a centrocampo. La ritrovata vittoria lascia il Napoli a -6 dall’Inter, vittoriosa in quel di Udine grazie a Lautaro.

TABELLINO

SASSUOLO: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (81′ Coulibaly) Vranckx (54′ Iannoni), Matic, Lipani (89′ Moro) Fadera (81′ Skyellerup), Pinamonti (89′ Cheddira), Laurienté. All. Grosso.

Arbitro: Furneau di Roma

Marcatori: 7′ Lobotka

Note: ammoniti Vranckx, Iannoni

Queste le parole dei protagonisti azzurri al termine del match riportate dal sito ufficiale della società.

Cristian Stellini commenta la gara:

“Lo stato d’animo è positivo per come la squadra ha reagito a questo momento difficile. Abbiamo molte assenze ma dobbiamo tenere duro per cercare di tenere duro in questo calendario così serrato”

“Il gruppo c’è sotto il profilo della mentalità, la squadra lotta, sa soffrire e fino alla fine ha grande intensità. Il problema è che attualmente non abbiamo tanti uomini disponibili e bisognerà fare di necessità virtù”

Stan Lobotka racconta la sua gioia per il gol partita;

“Sono felice per il gol, non segnavo da parecchio tempo, ma quello diventa importante è che il gol sia servito a vincere la partita”

“Dovevamo dare una scossa al nostro cammino e anche una gioia al nostro pubblico. Siamo soddisfatti del risultato e adesso proveremo a risalire in classifica”

“Abbiamo tanti impegni tra campionato e Champions, non siamo al completo per vari infortuni ma cercheremo di recuperare ed essere competitivi per i nostri obiettivi”

Antonio Vergara esprime la propria soddisfazione per il debutto dal primo minuto: “Sono veramente felice sia per la mia prestazione che per la vittoria della squadra”

“Quando il mister mi ha comunicato che avrei giocato ho provato una grandissima emozione e spero di essere stato all’altezza in campo”.

“Per me è stata una sorpresa e sono veramente felice di aver giocato un’ora in un match che volevamo vincere con tutte le nostre forze”

