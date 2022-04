“Abbiamo giocato un grandissimo campionato, secondo me, perchè essere dentro la zona Champions a tre giornate dalla fine e questo rappresenta un posizionamento di grande valore. Anzi è un obiettivo fondamentale dopo due anni che qui è sfuggito”.

“Sicuramente abbiamo dei rimpianti per lo scudetto perchè io stesso ho parlato di scudetto per alzare l’asticella. Però se dovessimo conquistare il traguardo Champions noi lo festeggeremo questo risultato”.

“Oggi non era facile battere il Sassuolo in un clima di quasi contestazione, la squadra ha mostrato forza e qualità. Questo gruppo ha grande materiale a disposizione e con la Società abbiamo creato anche una vetrina per tanti giocatori in futuro”.

“Sono contento di questa stagione nel computo globale, le chiacchiere su di me mi interessano poco perchè si parla sempre dei soliti luoghi comuni. Io conosco il mio lavoro e penso solo a quello che dice il campo”.