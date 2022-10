Napoli – Sassuolo 4-0, Spalletti: ‘Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Ho un gruppo che merita elogi’

Sono orgoglioso di questi ragazzi“. Luciano Spalletti elogia la squadra dopo il tredicesimo successo consecutivo degli azzurri.

“Arrivare a fare un filotto di partite così lungo merita gli elogi che stanno ricevendo. Tutte le volte che siamo chiamati a proseguire sulla strada dobbiamo raddoppiare le forze e ci riusciamo“.

“Ogni gara dobbiamo alzare l’attenzione e metter in campo sempre qualcosa in più. Oggi abbiamo concesso un po’ troppo per quelle che sono le nostre potenzialità, però mi rendo conto che sia un aspetto fisiologico“.

“Abbiamo segnato subito, poi siamo andati a raddoppiare, a quel punto ho visto qualche errore di leggerezza che credo siano anche giustificabili nell’ottica degli impegni che stiamo avendo“.

“Ho un gruppo di calciatori che si allenano con determinazione e intensità, sono dei professionisti esemplari. Lavorano e si divertono, hanno la stessa mentalità sempre. Quando giocano riesco a trovare le linee giuste, ad attaccare gli spazi in maniera veloce e precisa. E’ tantissimo il merito che hanno nella continua ricerca del gioco. Ho degli uomini capaci autonomamente di prendersi le chiavi del match con intuizioni geniali. Complimenti a loro“.