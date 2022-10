Napoli – Sassuolo 4-0, le pagelle: Osimhen fenomenale, Kvara strabiliante

MERET 6,5: in una partita dominata c’è lavoro anche per lui. Due interventi importanti, uno per tempo, che blindano la vittoria. Saracinesca

DI LORENZO 6,5: spinge tanto arrivando spesso sul fondo. Qualche piccola sbavatura in fase difensiva ma nel complesso regge come sempre. Stakanovista (dal 79′ ZANOLI s.v.)

KIM 6,5: solita partita di grande applicazione e concentrazione. Mette una pezza quando serve, si avventura anche in avanti con una discesa poderosa. Roccia

JUAN JESUS 6,5: nella ripresa sbaglia il tempo di un intervento ma per il resto non commette errori. Affidabile

MARIO RUI 7: manda in porta Kvara in occasione del gol, sfiora anche la rete personale con un gran tiro deviato da Consigli sulla traversa. In stato di grazia. Scatenato

ANGUISSA 6,5: al rientro dopo l’infortunio dimostra subito di non aver perso lo smalto. Bene in entrambe le fasi, tiene alta a mediana buttandosi anche negli spazi. Dinamico (dal 55′ NDOMBELE 6,5: buon impatto sul match, garantisce dinamicità e fisicità a centrocampo. Sembra ormai aver acquisito brillantezza mettendosi a pari livello dei compagni. Vivace)

LOBOTKA 7: si conferma faro del centrocampo facendo girare palla con precisione e velocità. Elude puntualmente la pressione ospite, importante anche nei recuperi. Onnipresente (dal 79′ DEMME s.v.)

ZIELINSKI 6: non ruba l’occhio, si limita a partecipare al giro palla insistito buttandosi poco tra le linee. Non demerita ma meno appariscente del solito. Compitino (dal 55′ ELMAS 6: entra a gara ormai già ampiamente decisa, viene coinvolto nella manovra senza strafare. Presente)

LOZANO 6,5: si gioca di meno dal suo lato ma ci mette comunque tanto impegno per sfondare. Dialoga bene con i compagni, sfiora anche il gran gol. Caparbio

OSIMHEN 9: mette a ferro e fuoco la difesa del Sassuolo con le sue sgasate. Autentico mattatore della partita, si porta il pallone a casa siglando da bomber di razza i primi due gol per poi calare il poker con un morbido tocco sotto. Fenomenale

KVARA 8: anche stavolta protagonista assoluto. Due assist, il primo di testa e il secondo con un azione travolgente delle sue. Poi si mette in proprio e segna un gol bellissimo: controllo al volo e palla calciata in buca d’angolo. Strabiliante (dal 71′ RASPADORI s.v.)