Napoli- Sassuolo: 4-0. Ciclone Osimhen! Tredicesima vittoria e primato consolidato

Il Napoli batte il Sassuolo per 4-0, inanellando tredicesima vittoria consecutiva stagionale, tra campionato e coppa. Mattatore del match Victor Osimhen, che con con una tripletta si porta il pallone a casa e consente al Napoli di consolidare il primato in classifica; di Kvara – autore anche di due assist- la quarta rete. Azzurri dominatori del campo, al cospetto di un Sassuolo che non ha rinunciato a giocare e che è arrivato al tiro più volte: sempre attento Meret nelle varie occasioni dei neroverdi. Vittoria meritata, che consente al Napoli di raggiungere quota 32, con 6 lunghezze di vantaggio sul Milan, impegnato domani a Torino.

Tabellino

Napoli- Sassuolo: 4-0 (pt 3-0)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (34′ st Zanoli), Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa (11′ st Ndombele), Lobotka (34′ st Demme), Zielinski (11′ st Elmas); Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia (26′ st Raspadori). A disp.: Idasiak, Marfella, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone.All.: Spalletti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (41′ st Harroui), Lopez (33′ st Obiang), Thorstvedt (20′ st Henrique); Laurienté, Pinamonti (19′ st Alvarez), Ceide (1′ st Traorè). A disp.: Pegolo, Zacchi, Marchizza, Ayhan, Henrique, Harroui, Alvarez, Obiang, Antiste, Romagna, Traorè, D’Andrea, Tressoldi, Kyriakopoulos All.: Dionisi

ARBITRO: Rapuano di Rimini.

MARCATORI: 4′ pt Osimhen (N), 19′ pt Osimhen (N), 36′ pt Kvaratskhelia (N), 32′ st Osimhen (N)

NOTE: Espulso al 39′ st Lauriente (S) per doppia ammonizione; Ammoniti: Maxime Lopez, Lauriente (S); Recupero: 1′ pt, 3′ st