Napoli – Sassuolo 2-0, le pagelle: Hysaj show, bene Allan e Zielinski. Bocciati Milik e Callejon

OSPINA 6: un paio di buoni interventi su tiri da fuori, nessuna responsabilità sui quattro gol subiti tutti annullati dal Var. Qualche piccola sbavatura coi piedi. Graziato

DI LORENZO 6: resta più bloccato lasciando le scorribande ad Hysaj. Tiene la posizione leggendo bene la azioni, mandando spesso in fuorigioco gli avversari. Intelligente

MANOLAS 6: diverse chiusure importanti, fa valere fisico e velocità negli anticipi. Chiude un po’ in affanno uscendo per un colpo al costato. Predatore (dal 60′ MAKSIMOVIC 5,5: non da molta sicurezza, qualche errore in uscita come in occasione del terzo gol annullato. Distratto)

KOULIBALY 6: non ha grosse colpe sulle reti annullate, anzi sulla terza manda in offside Caputo. Bene negli anticipi e nelle uscite palla al piede. Poco protetto dalla mediana. Agile

HYSAJ 7: il protagonista che non ti aspetti. Sigla il primo gol in azzurro dopo 192 presenze, spinge per l’intera gara sfornando assist e andando anche vicino alla doppietta. One men show

FABIAN RUIZ 5,5: fatica a tenere in mano le chiavi del centrocampo. Nonostante i tanti spazi non riesce ad illuminare il gioco. Non manca qualche errore banale. Svagato (dal 79′ ALLAN 6,5: riscatta la pessima prova di Parma trovando il gol che chiude il match con una percussione che è il suo marchio di fabbrica. Rinfrancato)

LOBOTKA 5,5: male in fase di filtro, troppo spazio alle ripartenze del Sassuolo. Tiene scollegati centrocampo e difesa, poco lucido anche con la palla tra i piedi. Appannato

ZIELINSKI 6,5: il più ispirato a centrocampo. Prova ripetutamente la conclusione creando scompiglio. Manda in porta Insigne nel primo tempo, paga lo sforzo col passare dei minuti. Vivace (dal 79′ ELMAS s. v.)

CALLEJON 5: ben pescato da Insigne spreca una ghiotta occasione da due passi. Si vede poco in ripiegamento, manca incisività nei tagli e negli ultimi sedici metri. Annebbiato (dal 68′ POLITANO 6,5: entra bene in partita interpretando positivamente le due fasi. Colpisce il palo nel finale, partecipa all’azione del 2-0. Sgusciante)

MILIK 5: tocca pochi palloni, scarsa presenza in area. Nella ripresa ha una grande occasione ma di testa colpisce male. Per larghi tratti della partita un corpo estraneo. Abulico (dal 68′ MERTENS 6: molto più incisivo rispetto al polacco. Apre spazi importanti per i compagni, suo l’assist per il gol di Allan. Importante)

INSIGNE 6: anche lui si iscrive alla sagra dei gol mangiati ma resta sempre nel vivo del gioco, dando anche una mano in difesa. Sventaglia per Callejon che spreca. Acces