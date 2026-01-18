MILINKOVIC SAVIC 6,5: parate importanti sulle conclusioni di Laurentie e Lipani, tiene a galla gli azzurri nei momenti più difficili. Felino
BEUKEMA 6: deve fare i conti con lo sgusciante Laurentie, ci mette fisico e centimetri per limitarlo. Possente (dal 56′ POLITANO 6: non si vede molto negli ultimi sedici metri ma fa il solito lavoro da stantuffo sull’out di destra. Appare un po’ stanco. In riserva)
RRAHMANI 6: gara pulita e ordinata, non commette errori. Costretto ad uscire per un problema muscolare. Sfortunato (dal 67′ BUONGIORNO 6: contribuisce ad amministrare il risultato senza strafare. Prudente)
JUAN JESUS 6,5: chiusura importantissima su un tiro a botta sicura nel primo tempo. Fadera gli crea qualche problema ma tiene bene. Fortezza
DI LORENZO 6,5: posizionato sulla linea di centrocampo ha maggiore libertà nell’attaccare gli spazi. Vicino al gol con un bell’inserimento di testa. Insidioso
LOBOTKA 7: torna al gol dopo più di tre anni con una pregevole conclusione di prima intenzione. Regala tre punti d’oro agli azzurri con l’ennesima prestazione di alto livello. Salvatore della patria
MCTOMINAY 6,5: tanto lavoro sporco in mediana ma anche inserimenti e guizzi pericolosi. Vicino al gol con un bolide da fuori. Iperattivo
SPINAZZOLA 6,5: avvia l’azione che porta al gol di Lobotka. Quando affonda crea sempre scompiglio. Pendolino
VERGARA 6,5: adattato in un ruolo non suo dimostra comunque personalità e tecnica di rilievo. Tante giocate di qualità. Sorpresa (dal 62′ MAZZOCCHI 6,5: ottimo impatto sul match, impegna Muric con un tiro al volo che in caso di gol avrebbe fatto venire giù lo stadio. Ispirato)
ELMAS 6,5: da un suo tiro respinto nasce il gol di Lobotka. Duetta bene con Spinazzola, dal suo lato gli azzurri affondano con facilità. Esce per un problema fisico. Frizzante (dal 56′: LANG 6: nella ripresa il Napoli non crea tanto, prova a trovare qualche spunto sacrificandosi anche in ripiegamento. Polivalente)
HOJLUND 6: anche oggi gioca 90 minuti, non crea molto ma non si tira indietro. Fa a sportellate e protegge bene la palla per aprire varchi importanti. Stoico
