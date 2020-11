Napoli – Sassuolo 0-2, le pagelle: Osimhen sprecone, Mertens evanescente. Attacco all’asciutto

OSPINA 6: nel complesso poco impegnato, può poco sul rigore e sul secondo gol con la squadra tutta sbilanciata in avanti. Incolpevole

DI LORENZO 5: fino al fallo che regala il rigore al Sassuolo non demerita, ma condiziona la gara. Nella ripresa i neroverdi sfondano molto dalle sue parti. Ingenuo

MANOLAS 6: concede poco a Boga, nessuna sbavatura. Non fa testo il secondo gol con gli azzurri tutti in avanti. Concentrato

KOULIBALY 6: anche lui disputa una buona gara. Esce spesso palla al piede dettando i tempi da dietro. Il Sassuolo vince ma arriva poche volte nel cuore dell’area. Risoluto

HYSAJ 6: più spregiudicato del solito, soprattutto nel primo tempo si sgancia spesso arrivando sul fondo. Peccato che non ha le qualità tecniche per mettere cross insidiosi. Sbarazzino (dal 70′ MARIO RUI 6: prova a dare maggiore spinta mettendoci il consueto impegno. Qualche cross insidioso non manca. Volitivo)

FABIAN RUIZ 5,5: non trova la profondità per verticalizzare e inventare giocare importanti. Va anche vicino al gol ma non incide. Opaco

BAKAYOKO 6: tanti recuperi importanti per interrompere le ripartenze del Sassuolo. Non impeccabile in fase di costruzione ma regge bene la mediana. Roccioso

LOZANO 5,5: quasi mai pericoloso, fatica sia a saltare l’uomo che a tagliare alle spalle dell’attenta difesa ospite. Pochi guizzi degni di nota. Frenato (dal 65′ PETAGNA 5,5: maggiore presenza in avanti ma poche palle veramente giocabili. Poco pericoloso, non l’impatto sperato. Bloccato)

MERTENS 5: fallisce un paio di ottime chance da buona posizione, lega poco il gioco lasciando isolato Osimhen. Spesso estraneo al gioco. Evanescente (dal 70′ ELMAS 5,5: sicuramente più propositivo del belga. Qualche buona iniziativa non manca ma sbatte sul muro neroverde. Respinto)

POLITANO 5,5: qualche buona apertura e discreto lavoro in ripiegamento ma non si accende come nelle ultime partite. Punge poco. Fumoso (dal 77′ ZIELINSKI s.v.)

OSIMHEN 5: fallisce un gol a porta praticamente vuota, sbaglia un’altra ghiotta occasione da ottima posizione. Si muove bene ma manca la cattiveria del bomber. Atterrato in area nel finale ma l’arbitro lascia correre. Sprecone