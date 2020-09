Napoli – Sanzionati parcheggiatori abusivi e sequestrati falsi permessi per invalidi

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Decumani, con il supporto di personale della società ANM, hanno effettuato diversi servizi di controllo del territorio tesi al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi nella zona di piazza Matteotti e via Oberdan.

In piazza Matteotti i poliziotti hanno denunciato sette uomini poiché sorpresi nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, a tre di loro hanno notificato un ordine di allontanamento.

Inoltre, in via Oberdan, hanno scoperto che cinque persone avevano esposto sul parabrezza della propria auto, parcheggiata sulle strisce blu, permessi di sosta per invalidi contraffatti.

I cinque, napoletani tra i 33 e 73 anni, sono stati denunciati per uso di atto falso e ricettazione.

Infine, sono state contestate 757 violazioni del Codice della Strada per sosta irregolare dei veicoli.