Napoli – San Pietro a Patierno: sorpreso con coltelli in auto. Denunciato

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Monsignor Francesco Barbato un uomo a bordo di un’auto trovandogli nel borsello un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 10 cm mentre nell’abitacolo sotto il sedile, hanno rinvenuto una roncola con la lama di 20 cm ed un coltellino dalla lama di 6cm.

M.V., 46enne di Guidonia Montecelio con precedenti di polizia, è stato denunciato per possesso di armi o oggetti atti ad offendere.