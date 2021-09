Napoli – San Giovanni a Teduccio: sorpreso con armi e droga in casa, arrestato 76enne

Stamattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in vico Catari presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto un revolver cal. 38 special con matricola abrasa, 26 cartucce cal.38, 119 panetti di hashish del peso di circa 12 kg, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1110 euro.

FF, 76enne napoletano con precedenti di polizia, è stata arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma clandestina e ricettazione.